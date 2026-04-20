Трамп заявил, что продление перемирия с Ираном маловероятно

Президент США Дональд Трамп заявил, что продление двухнедельного перемирия с Ираном "крайне маловероятно", если соглашение не будет достигнуто до его истечения, и добавил, что Ормузский пролив будет оставаться заблокированным до заключения соглашения.

Об этом он сказал в понедельник во время телефонного интервью Bloomberg.

"Я не собираюсь торопиться с заключением плохого соглашения. У нас есть столько времени, сколько нужно", – сказал президент США.

На вопрос о перемирии, о котором он объявил 7 апреля, Трамп ответил, что "очень маловероятно, что я его продлю". Трамп отметил, что срок действия перемирия истекает в среду.

"Это среда вечером. Среда вечером по вашингтонскому времени", – сказал президент.

Цена на нефть выросла, поскольку США продолжают блокаду пролива, а ВМС задержали судно под иранским флагом. Но президент подчеркнул: "Я не буду открывать его (пролив)".

"Они хотят, чтобы я его открыл. Иранцы отчаянно хотят, чтобы его открыли. Я не буду открывать его, пока не будет подписано соглашение", – сказал Трамп.

Тегеран заявил, что не планирует участвовать в возможных переговорах – целью которых будет заключение соглашения об официальном прекращении семинедельного конфликта – хотя окончательное решение еще не принято, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи.

Президент США отметил, что встреча с Ираном для обсуждения условий мира могла бы быть выгодной для всех. Он сказал, что хотел бы лично принять участие в переговорах, но не считает это необходимым.

На вопрос, ожидает ли он, что боевые действия возобновятся сразу после этого, если соглашение не будет заключено, Трамп ответил: "Если соглашения не будет, я, безусловно, ожидаю этого".

Тем временем американская делегация высокого уровня во главе с вице-президентом США Джей Ди Венсом находится в пути в Пакистан, где ожидает переговоров с Ираном.

19 апреля президент США Дональд Трамп прибег к очередным угрозам в адрес Ирана. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.