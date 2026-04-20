Німецька компанія дитячого харчування заявила, що стала жертвою спроби шантажу

Банки з дитячим харчуванням, які були навмисно отруєні щурячою отрутою та виявлені в Австрії, Чехії та Словаччині, стали частиною спроби шантажу виробника.

Про це повідомили компанія та німецька поліція, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Поліція німецького міста Інґольштадт заявила, що п'ять "підроблених" банок німецького бренду HiPP були безпечно вилучені в цих країнах до того, як їх встигли спожити.

Однак зазначається, що ще одна заражена банка може все ще перебувати в обігу в Австрії.

"HiPP є жертвою спроби шантажу", – заявила німецька компанія.

У HiPP зазначили, що особа, яка намагалася шантажувати компанію, надіслала їй повідомлення. У заяві йшлося про те, що банки були підроблені, але про отруту не згадувалося.

Не вказуючи конкретних дат, HiPP заявила, що отримане повідомлення було надіслано на "неперсоналізовану колективну адресу, яку, згідно з нашими стандартними процедурами, перевіряють з досить великими проміжками часу", і що вона повідомила про це владі, щойно дізналася про це.

Компанія зазначила, що важливо підкреслити, що цей інцидент не має нічого спільного з якістю її продукції.

"Це злочинна зовнішня маніпуляція, яка відбулася у трьох магазинах і на яку ми не маємо впливу. Нам не відомо про інші випадки маніпуляцій", – додали в компанії.

Раніше інформацію про шантаж повідомляли австрійські ЗМІ.

Нагадаємо, у компанії-виробнику HiPP заявили про масове відкликання продукції в кількох країнах та зазначили, що йдеться не про помилку, а злочинні дії, щодо яких ведеться розслідування.