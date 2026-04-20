Немецкая компания по производству детского питания заявила, что стала жертвой попытки шантажа

Банки с детским питанием, которые были намеренно отравлены крысиным ядом и обнаружены в Австрии, Чехии и Словакии, стали частью попытки шантажа производителя.

Об этом сообщили компания и немецкая полиция, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Полиция немецкого города Ингольштадт заявила, что пять "поддельных" банок немецкого бренда HiPP были безопасно изъяты в этих странах до того, как их успели употребить.

Однако отмечается, что еще одна зараженная банка может все еще находиться в обращении в Австрии.

"HiPP является жертвой попытки шантажа", – заявила немецкая компания.

В HiPP отметили, что лицо, пытавшееся шантажировать компанию, направило ей сообщение. В заявлении говорилось о том, что банки были поддельными, но о яде не упоминалось.

Не указывая конкретных дат, HiPP заявила, что полученное сообщение было отправлено на "неперсонализированный коллективный адрес, который, согласно нашим стандартным процедурам, проверяется с довольно большими промежутками времени", и что она сообщила об этом властям, как только узнала об этом.

Компания отметила, что важно подчеркнуть, что этот инцидент не имеет ничего общего с качеством ее продукции.

"Это преступная внешняя манипуляция, которая произошла в трех магазинах и на которую мы не имеем влияния. Нам не известно о других случаях манипуляций", – добавили в компании.

Ранее информацию о шантаже сообщали австрийские СМИ.

Напомним, в компании-производителе HiPP заявили о массовом отзыве продукции в нескольких странах и отметили, что речь идет не об ошибке, а о преступных действиях, в отношении которых ведется расследование.