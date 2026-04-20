Крупнейшая коалиционная партия Румынии отозвала свою поддержку премьеру

Социал-демократическая партия Румынии (PSD), крупнейшая в правительственной коалиции, проголосовала за отзыв своей поддержки премьеру Илие Боложану, представляющему Национальную либеральную партию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Михай Гигиу, заместитель секретаря PSD, объявил результаты партийного голосования по вопросу поддержки Боложану.

"Я считаю, что результат, который я сейчас объявляю, сам за себя говорит о том, чего хотят румыны, о чем свидетельствуют мои коллеги, участвовавшие в различных выборах. 97,7% проголосовали "за", а 2,3% – "против", – заявил он.

Председатель социал-демократов Сорин Гриндяну утверждает, что результат голосования свидетельствует о том, что Илие Болжан должен уйти в отставку.

"Мандат, который у нас есть и который мы получили от вас, настолько ясен, насколько это вообще возможно. Когда 97,9% коллег говорят вам, что это мандат, согласно которому Илие Болжан должен уйти домой, места для чего-то другого нет. Я это понимаю и уверяю вас, что в соответствии с тем, за что вы проголосовали, в ближайшие дни мы будем действовать. PSD является партией № 1 в парламенте, и, как следствие, мы учтем все, что было сказано сегодня, мы учтем мандат, который вы нам предоставили, чтобы жизнь румын стала лучше. Спасибо. "Да поможет нам Бог!", – заявил Сорин Гриндяну после голосования PSD.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.

Сам глава правительства отверг возможность своей отставки и раскритиковал социал-демократов за нарушение коалиционного соглашения.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов о реформе, предусматривающей сокращение расходов в местных и центральных органах власти.