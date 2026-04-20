Під будівлею уряду Румунії мітингують на підтримку прем'єра

Кілька сотень людей зібралися перед будівлею уряду Румунії у Бухаресті, щоб висловити підтримку прем'єру Іліє Боложану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Люди не схвалюють крок соціал-демократів (PSD ) щодо відкликання підтримки прем'єр-міністрові.

Невеликий мітинг також відбувається біля штаб-квартири Національної ліберальної партії (PNL), яку представляє Боложан.

PSD вирішила в понеділок ввечері відкликати свою політичну підтримку прем'єр-міністра Боложана під час заходу "Момент істини", що відбувся в парламенті. "

Паралельно із засіданням PSD відбуваються зустрічі в PNL та USR – партіях, які вже оголосили, що не погодяться на продовження коаліції у разі політичної кризи з боку PSD. UDMR стверджує, що альтернативи нинішній коаліції немає, і попереджає, що напруженість між PSD та PNL вигідна насамперед ультраправій партії AUR.

"Якщо Боложан хоче залишитися прем'єр-міністром, то не з нами. Ми відкликаємо наших міністрів з уряду", – заявив генеральний секретар PSD Клаудіу Манда, публічно висловившись щодо плану управління соціал-демократів. "Іліє Боложан повинен піти", – сказав він.

Якщо Боложан не піде, міністри PSD подадуть у відставку, щоб змусити змінити прем'єр-міністра.

Прем'єр-міністр заявив, що не розглядає можливість відставки з посади і прагне поводитися відповідально, поки має честь обіймати цю посаду, хоча перебуває у скрутному становищі.

Щодо уряду меншості, то, хоча це й небажано, Румунія вже працювала таким чином раніше, зазначив прем'єр-міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.

Сам глава уряду відкинув можливість своєї відставки та розкритикував соціал-демократів за порушення коаліційної угоди.

У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.