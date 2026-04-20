У здания правительства Румынии проходит митинг в поддержку премьера

Несколько сотен человек собрались перед зданием правительства Румынии в Бухаресте, чтобы выразить поддержку премьеру Илие Боложану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Люди не одобряют шаг социал-демократов (PSD) по отзыву поддержки премьер-министру.

Небольшой митинг также проходит возле штаб-квартиры Национальной либеральной партии (PNL), которую представляет Боложан.

PSD решила в понедельник вечером отозвать свою политическую поддержку премьер-министра Боложана во время мероприятия "Момент истины", которое состоялось в парламенте. "

Параллельно с заседанием PSD проходят встречи в PNL и USR – партиях, которые уже объявили, что не согласятся на продолжение коалиции в случае политического кризиса со стороны PSD. UDMR утверждает, что альтернативы нынешней коалиции нет, и предупреждает, что напряженность между PSD и PNL выгодна прежде всего ультраправой партии AUR.

"Если Боложан хочет остаться премьер-министром, то не с нами. Мы отзываем наших министров из правительства", – заявил генеральный секретарь PSD Клаудиу Манда, публично высказавшись по поводу плана управления социал-демократов. "Илие Боложан должен уйти", – сказал он.

Если Боложан не уйдет, министры PSD подадут в отставку, чтобы заставить сменить премьер-министра.

Премьер-министр заявил, что не рассматривает возможность отставки с поста и стремится вести себя ответственно, пока имеет честь занимать эту должность, хотя находится в затруднительном положении.

Что касается правительства меньшинства, то, хотя это и нежелательно, Румыния уже работала таким образом ранее, отметил премьер-министр.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.

Сам глава правительства отверг возможность своей отставки и раскритиковал социал-демократов за нарушение коалиционного соглашения.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов о реформе, предусматривающей сокращение расходов в местных и центральных органах власти.