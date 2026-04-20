У Португалії не очікують перебоїв із авіапаливом найближчим часом

Португалія впевнена, що в найближчі місяці в аеропортах країни не виникне дефіциту авіаційного палива, попри занепокоєння європейських авіакомпаній напередодні сезону відпусток на тлі ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив міністр інфраструктури Португалії Мігель Пінту Луш під час спілкування із журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр інфраструктури Португалії заявив, що уряд підтримує контакт з нафтовими компаніями та "знає, які обсяги запасів є в національних аеропортах", не розкриваючи їх.

"Це проблема європейського масштабу, ми уважно стежимо за ситуацією, наша мета – забезпечити, щоб у найближчі місяці не сталося жодних збоїв. Ми віримо, що постачання й надалі буде гарантоване", – сказав Пінту Луш.

Як зазначається, Португалія захищена від конфлікту краще, ніж деякі інші європейські країни, оскільки її основний постачальник авіаційного палива для аеропортів Galp Energia отримує нафту переважно з Бразилії та переробляє її на авіаційне паливо на своєму нафтопереробному заводі в Сінеші.

"Наразі не передбачається жодних перебоїв у найближчі місяці, протягом яких споживання покриватиметься коштом власного виробництва Galp, наявних запасів та імпорту", – запевнили в компанії.

Цього ж дня міністерка енергетики Іспанії Сара Аагесен заявила, що її країна готова взяти активну участь у можливому плані Європейського Союзу щодо спільного використання запасів авіаційного палива і розглядає спільні закупівлі як один із варіантів у нинішніх умовах.

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Втім, 20 квітня у Європейській комісії заявили про відсутність дефіциту авіаційного палива в Європейському Союзі.