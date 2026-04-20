В Португалии не ожидают перебоев с авиатопливом в ближайшее время

Португалия уверена, что в ближайшие месяцы в аэропортах страны не возникнет дефицита авиационного топлива, несмотря на опасения европейских авиакомпаний в преддверии сезона отпусков на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр инфраструктуры Португалии Мигель Пинту Луш во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр инфраструктуры Португалии заявил, что правительство поддерживает контакт с нефтяными компаниями и "знает, какие объемы запасов есть в национальных аэропортах", не раскрывая их.

"Это проблема европейского масштаба, мы внимательно следим за ситуацией, наша цель – обеспечить, чтобы в ближайшие месяцы не произошло никаких сбоев. Мы верим, что поставки и в дальнейшем будут гарантированы", – сказал Пинту Луш.

Как отмечается, Португалия защищена от конфликта лучше, чем некоторые другие европейские страны, поскольку ее основной поставщик авиационного топлива для аэропортов Galp Energia получает нефть преимущественно из Бразилии и перерабатывает ее в авиационное топливо на своем нефтеперерабатывающем заводе в Синеше.

"В настоящее время не предвидится никаких перебоев в ближайшие месяцы, в течение которых потребление будет покрываться за счет собственного производства Galp, имеющихся запасов и импорта", – заверили в компании.

В этот же день министр энергетики Испании Сара Аагесен заявила, что ее страна готова принять активное участие в возможном плане Европейского Союза по совместному использованию запасов авиационного топлива и рассматривает совместные закупки как один из вариантов в нынешних условиях.

Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Впрочем, 20 апреля в Европейской комиссии заявили об отсутствии дефицита авиационного топлива в Европейском Союзе.