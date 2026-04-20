Стармер звинуватив МЗС у приховуванні даних про Мендельсона

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив посадовців Міністерства закордонних справ у тому, що вони "неодноразово підвели його" у питанні експосла Британії у США Пітера Мендельсона.

20 квітня, під час слухань, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що посадовці МЗС Британії неодноразово підвели його, не повідомивши про те, що Мендельсон не пройшов перевірку на благонадійність перед призначенням на посаду посла у США.

"Не віриться, що протягом усього перебігу подій посадовці Міністерства закордонних справ вважали за доцільне приховувати цю інформацію від найвищих міністрів", – сказав він.

За його словами, про те, що Мендельсон не пройшов перевірку, "могли і повинні були повідомляти мені неодноразово, а отже, ця інформація мала бути доступною для цієї палати і, зрештою, для британського народу".

Він стверджує, що лише минулого вівторка дізнався, що Міністерство закордонних справ надало Мендельсону дозвіл всупереч забороні Служби перевірки безпеки Великої Британії, яка відповідає за проведення перевірки.

Прем'єрство Стармера вже опинялося під загрозою після того, як наприкінці січня Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Нещодавно скандал знову спалахнув – після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

20 квітня писали, що документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем’єр-міністру країни радили перевірити експосла Британії у США перед призначенням на посаду.

