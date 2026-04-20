Стармер обвинил МИД в сокрытии данных о Мендельсоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил чиновников Министерства иностранных дел в том, что они "неоднократно подвели его" в вопросе о бывшем послу Великобритании в США Питере Мендельсоне.

Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, во время слушаний.

Стармер заявил, что чиновники МИД Великобритании неоднократно подвели его, не сообщив о том, что Мендельсон не прошел проверку на благонадежность перед назначением на должность посла в США.

"Не верится, что на протяжении всего хода событий чиновники Министерства иностранных дел сочли целесообразным скрывать эту информацию от высших министров", – сказал он.

По его словам, о том, что Мендельсон не прошел проверку, "могли и должны были сообщать мне неоднократно, а значит, эта информация должна была быть доступна для этой палаты и, в конечном итоге, для британского народа".

Он утверждает, что только в прошлый вторник узнал, что Министерство иностранных дел предоставило Мендельсону разрешение вопреки запрету Службы проверки безопасности Великобритании, которая отвечает за проведение проверки.

Премьерство Стармера уже оказалось под угрозой после того, как в конце января Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

Недавно скандал вновь разгорелся – после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

20 апреля писали, что документы, опубликованные правительством Великобритании, свидетельствуют о том, что премьер-министру страны советовали проверить бывшего посла Великобритании в США перед назначением на должность.

