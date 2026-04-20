Макрон: США та Іран "мають заспокоїтися" і вирішити питання Ормузької протоки дипломатично

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Іран і США послабити напруженість навколо Ормузької протоки та вирішувати питання дипломатичним шляхом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Президент Франції заявив, що позиція його країни "залишається незмінною" і що "всі повинні заспокоїтися".

Виступаючи на пресконференції разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, він зазначив, що Франція не була конкретною ціллю в протоці після того, як Іран у суботу обстріляв там судна.

США підтримують блокаду іранських портів з минулого понеділка, а Іран наприкінці минулого тижня скасував, а потім знову ввів власну блокаду протоки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є "вкрай малоймовірним", якщо угода не буде досягнута до його закінчення, і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.

Тим часом американська делегація високого рівня на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом перебуває в дорозі до Пакистану, де очікує на переговори з Іраном.

Тегеран заявив, що не планує брати участь у можливих переговорах – метою яких буде укладення угоди про офіційне припинення семитижневого конфлікту – хоча остаточне рішення ще не прийнято, повідомив журналістам у понеділок речник МЗС Есмаїл Багаї.