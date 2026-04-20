Макрон: США и Иран "должны успокоиться" и решить вопрос об Ормузском проливе дипломатическим путем

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран и США снизить напряженность вокруг Ормузского пролива и решать вопросы дипломатическим путем.

Президент Франции заявил, что позиция его страны "остается неизменной" и что "все должны успокоиться".

Выступая на пресс-конференции вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, он отметил, что Франция не была конкретной целью в проливе после того, как Иран в субботу обстрелял там суда.

США поддерживают блокаду иранских портов с прошлого понедельника, а Иран в конце прошлой недели отменил, а затем вновь ввел собственную блокаду пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что продление двухнедельного перемирия с Ираном является "крайне маловероятным", если соглашение не будет достигнуто до его окончания, и добавил, что Ормузский пролив останется заблокированным до заключения соглашения.

Тем временем американская делегация высокого уровня во главе с вице-президентом США Джей Ди Венсом находится в пути в Пакистан, где ожидает переговоров с Ираном.

Тегеран заявил, что не планирует участвовать в возможных переговорах, целью которых будет заключение соглашения об официальном прекращении семинедельного конфликта, хотя окончательное решение еще не принято, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи.