Фицо просит разрешения лететь в Москву через Польшу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет лететь в Москву на 9 мая через Польшу, ранее ему отказали страны Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Польша получила от Словакии запрос о разрешении на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщил пресс-секретарь МИД Мацей Вевюр.

Как он отметил, этот запрос в настоящее время анализируется.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, Фицо пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через свое воздушное пространство для поездки на военный парад в Москву 9 мая.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такое решение.

В прошлом году страны Балтии также не пропустили самолет с Фицо в Москву через свое воздушное пространство.

Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо отправился в Москву южным маршрутом – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.