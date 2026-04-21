У ЄС очікують, що "Дружба" відновить роботу найближчими днями

Європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос висловила сподівання, що нафтопровід "Дружба" запрацює найближчими днями й це дозволить нарешті розблокувати кредит Україні на 90 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала під час виступу перед комітетом Європейського парламенту з питань закордонних справ, її цитує "Укрінформ".

Кос висловила оптимістичну думку Європейської комісії про те, що "за підтримки нового уряду Угорщини Рада ЄС незабаром зможе офіційно відкрити всі переговорні кластери".

Крім того, вона окремо зазначила, що ЄС може надати Україні довгоочікуваний кредит у розмірі 90 мільярдів євро, "щойно нафта знову потече трубопроводом "Дружба". Єврокомісарка припустила, що це може статися "цими днями".

За даними "Європейської правди", посли ЄС спробують остаточно схвалити кредит на 90 млрд євро для України 22 квітня.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Разом з тим Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".