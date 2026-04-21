В ЕС ожидают, что "Дружба" возобновит работу в ближайшие дни

Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос выразила надежду, что нефтепровод "Дружба" заработает в ближайшие дни, и это позволит наконец разблокировать кредит Украине на 90 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала во время выступления перед комитетом Европейского парламента по иностранным делам, ее цитирует "Укринформ".

Кос выразила оптимистичное мнение Европейской комиссии о том, что "при поддержке нового правительства Венгрии Совет ЕС вскоре сможет официально открыть все переговорные кластеры".

Кроме того, она отдельно отметила, что ЕС может предоставить Украине долгожданный кредит в размере 90 миллиардов евро, "как только нефть снова потечет по трубопроводу "Дружба". Еврокомиссар предположила, что это может произойти "в ближайшие дни".

По данным "Европейской правды", послы ЕС попробуют окончательно одобрить кредит на 90 млрд евро для Украины 22 апреля.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Вместе с тем Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".