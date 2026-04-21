ЗМІ: частина однопартійців відвернуться від прем'єра Румунії, якщо уряд провалить вотум довіри

Хоча на цей час Національна партія Румунії підтримує прем’єра Іліє Боложана на тлі розколу у коаліції, ситуація може змінитись, якщо надалі уряд не переживе вотуму недовіри.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За даними джерел, підтримка Боложана з боку Національної ліберальної партії Румунії не є безумовною. Зокрема, якщо оновлений уряд без соціалістів надалі не переживе вотуму недовіри у парламенті, частина "лібералів" виступлять за відставку прем'єра та нові переговори про формування уряду разом із соціалістами.

Втім, до того часу йому обіцяють "абсолютну підтримку".

У понеділок на зустрічі з однопартійцями Боложан наголошував, що конфлікт із соціал-демократами був би неминучий, навіть якби його у кріслі прем’єра змінив хтось інший.

"Навіть якщо ми погодимося на призначення іншого прем’єр-міністра від PNL, який буде прагнути робити те, що зараз правильно для Румунії – це лише питання часу, коли у нього буде конфлікт з частиною соціал-демократів. Тому що у них будуть вимоги, на які не можна погодитися", – сказав Боложан.

Нагадаємо, 20 квітня Соціал-демократична партія (PSD) відкликала свою політичну підтримку прем’єра. Боложан заявив, що не подаватиме у відставку.

У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.