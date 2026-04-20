Прем'єр Румунії не збирається у відставку після відкликання підтримки найбільшої партії

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що залишиться на посаді й не подаватиме у відставку, незважаючи на те, що Соціал-демократична партія (PSD) відкликала свою політичну підтримку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Боложан пообіцяв забезпечити стабільність уряду.

"Я взяв до відома абсолютно неправильне й безвідповідальне рішення PSD, спрямоване проти Румунії, а не проти конкретної особи. Я кажу це тому, що минулого літа, у складній для Румунії ситуації, ми сформували коаліцію на основі програми відновлення, яка спиралася на три елементи: наведення порядку у фінансах країни, належне врядування та повага до громадян" – сказав він.

"Те, що ми бачимо сьогодні, означає поставити під загрозу наші фінанси та зруйнувати уряд. Все робиться з повним нехтуванням інтересів громадян нашої країни", – заявив прем'єр-міністр у штаб-квартирі партії після обговорення з лідерами Національної ліберальної партії (PNL), які запевнили його у своїй підтримці в найближчий період.

Водночас Іліє Боложан заявив, що не збирається складати свої повноваження: "Як я вже казав, я продовжуватиму виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра таким чином, щоб забезпечити стабільність уряду".

У понеділок на заході під назвою "Момент істини" у парламенті найбільша коаліційна партія PSD проголосувала за відкликання політичної підтримки прем'єр-міністра Іліє Боложана.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.

У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.