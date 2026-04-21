СМИ: часть однопартийцев отвернутся от премьера Румынии, если правительство провалит вотум доверия

Хотя в настоящее время Национальная партия Румынии поддерживает премьера Илие Боложана на фоне раскола в коалиции, ситуация может измениться, если в дальнейшем правительство не переживет вотума недоверия.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По данным источников, поддержка Боложана со стороны Национальной либеральной партии Румынии не является безусловной. В частности, если обновленное правительство без социалистов в дальнейшем не переживет вотума недоверия в парламенте, часть "либералов" выступят за отставку премьера и новые переговоры о формировании правительства вместе с социалистами.

Впрочем, до того времени ему обещают "абсолютную поддержку".

В понедельник на встрече с однопартийцами Боложан подчеркивал, что конфликт с социал-демократами был бы неизбежен, даже если бы его в кресле премьера сменил кто-то другой.

"Даже если мы согласимся на назначение другого премьер-министра от PNL, который будет стремиться делать то, что сейчас правильно для Румынии – это лишь вопрос времени, когда у него будет конфликт с частью социал-демократов. Потому что у них будут требования, на которые нельзя согласиться", – сказал Боложан.

Напомним, 20 апреля Социал-демократическая партия (PSD) отозвала свою политическую поддержку премьера. Боложан заявил, что не будет подавать в отставку.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов по реформе, которая предусматривает сокращение расходов в местных и центральных органах власти.