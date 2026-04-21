Населення Естонії скоротилося другий рік поспіль

Населення Естонії у 2025 році скорочувалося другий рік поспіль і становить приблизно 1,36 млн осіб.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", такі дані оприлюднило національне статистичне відомство.

Станом на 1 січня 2026 року населення Естонії становило 1 360 745 осіб, що на 9250 менше, ніж рік тому. Населення скоротилося другий рік поспіль.

У країні зареєстрували 9240 народжень і 15 688 смертей. 15 212 осіб переїхали в Естонію і 18014 – емігрували.

Кількість народжень у 2025 році виявилась на 450 меншою, ніж у 2024 році, проте це і найменше скорочення народжуваності за останні 4 роки.

Загальний коефіцієнт народжуваності становив 1,16 дитини на одну жінку. Середній вік естонок, які народжують, становив 31,2 року; вік матерів, які вперше народжують – 29,4 року. Вік, у якому жінки стають матерями, продовжує зростати, ця тенденція незмінна останні 30+ років.

Останніми роками скорочення чисельності населення через спад народжуваності компенсувалося міграцією – до 2025 року, коли вперше за 10 років і ця тенденція змінилась.

Упродовж 2025 року з Естонії виїхало більше українських громадян, ніж прибуло нових (5617 і 4791 відповідно).

У Литві президент виступив з ідеєю матеріальних стимулів для родин, у яких з’являється двоє чи більше дітей – на тлі невтішних тенденцій з народжуваністю. Більшість громадян вважають, що такі заходи будуть мати певний позитивний ефект.

Тенденція до скорочення народжуваності та відкладання батьківства на пізніший вік більшою чи меншою мірою спільна для усіх європейських країн.

Євростат прогнозує скорочення населення країн ЄС до кінця століття на 11,7%.