Население Эстонии сокращалось второй год подряд

Население Эстонии в 2025 году сокращалось второй год подряд и составляет примерно 1,36 млн человек.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", такие данные обнародовало национальное статистическое ведомство.

По состоянию на 1 января 2026 года население Эстонии составляло 1 360 745 человек, что на 9250 меньше, чем год назад. Население сокращалось второй год подряд.

В стране зарегистрировали 9240 рождений и 15 688 смертей. 15 212 человек переехали в Эстонию и 18014 – эмигрировали.

Количество рождений в 2025 году оказалось на 450 меньше, чем в 2024 году, однако это и наименьшее сокращение рождаемости за последние четыре года.

Общий коэффициент рождаемости составил 1,16 ребенка на одну женщину. Средний возраст рожающих эстонок составил 31,2 года; возраст впервые рожающих матерей – 29,4 года. Возраст, в котором женщины становятся матерями, продолжает повышаться, эта тенденция неизменна последние 30 лет.

В последние годы сокращение численности населения из-за спада рождаемости компенсировалось миграцией – до 2025 года, когда впервые за 10 лет и эта тенденция изменилась.

В течение 2025 года из Эстонии выехало больше украинских граждан, чем прибыло новых (5617 и 4791 соответственно).

В Литве президент выступил с идеей материальных стимулов для семей, в которых появляется двое или больше детей – на фоне неутешительных тенденций с рождаемостью. Большинство граждан считают, что такие меры будут иметь определенный положительный эффект.

Тенденция к сокращению рождаемости и откладывание отцовства на более поздний возраст в большей или меньшей степени общая для всех европейских стран.

Евростат прогнозирует сокращение населения стран ЕС к концу века на 11,7%.