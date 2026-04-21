Литва й надалі відмовлятиме прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо у доступі до повітряного простору для запланованого польоту до Москви з нагоди вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у вівторок радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, його цитує LRT.

Радник зазначив, що така позиція Литви є постійною та не зміниться.

"Ми, безумовно, не підтримуємо прагнення держав налагоджувати відносини з державою-агресором. Тому це наша дуже чітка моральна позиція, якої ми дотримуємося", – сказав Матульоніс в ефірі Žinių Radijas.

Міністерство закордонних справ Литви повідомило LRT у понеділок, що країна не отримувала запиту від Словаччини щодо прольоту. Однак міністерство не уточнило, чи прийняла Литва рішення заборонити літаку Фіцо доступ до повітряного простору.

Фіцо висловив обурення у вихідні щодо відмови країн Балтії дозволити йому використовувати їхній повітряний простір для поїздки до Москви.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таке рішення.

Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір.

Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.