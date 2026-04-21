Литва и в дальнейшем будет отказывать премьер-министру Словакии Роберту Фицо в доступе к воздушному пространству для запланированного полета в Москву по случаю чествования памяти жертв Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во вторник советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис, его цитирует LRT.

Советник отметил, что такая позиция Литвы является постоянной и не изменится.

"Мы, безусловно, не поддерживаем стремление государств налаживать отношения с государством-агрессором. Поэтому это наша очень четкая моральная позиция, которой мы придерживаемся", – сказал Матульонис в эфире Žinių Radijas.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило LRT в понедельник, что страна не получала запроса от Словакии относительно пролета. Однако министерство не уточнило, приняла ли Литва решение запретить самолету Фицо доступ к воздушному пространству.

Фицо выразил возмущение в выходные относительно отказа стран Балтии позволить ему использовать их воздушное пространство для поездки в Москву.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такое решение.

В прошлом году страны Балтии также не пропустили самолет с Фицо в Москву через свое воздушное пространство.

Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо отправился в Москву южным путем – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.