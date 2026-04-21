Глава МИД Швеции оптимистична по ключевым для Украины решениям ЕС после поражения Орбана

Министр иностранных дел Швеции Йессика Стенергор считает, что со сменой власти в Венгрии ряд важных для Украины решений ЕС будет наконец разблокирован.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментариях СМИ перед заседанием Совета иностранных дел стран ЕС 21 апреля.

Глава МИД Швеции подчеркнула, что сейчас ЕС должен "усилить, ускорить и нарастить" поддержку для Украины, а также усилить давление на Россию.

"Я достаточно оптимистично настроена после того, как препятствие со стороны Венгрии исчезло. Теперь мы сможем выполнить обещание Украине по займу на 90 млрд евро и двигаться вперед с 20-м пакетом санкций – а также с 21-м, который нужно принять до лета", – отметила Стенергор.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас также надеется на прогресс с обоими решениями.

Напомним, в конце прошлой недели делегация Еврокомиссии 17–18 апреля в Будапеште провела технические встречи с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и его командой.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр еще раньше дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Послы ЕС попытаются окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины 22 апреля.