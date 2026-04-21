Міністерка оборони Іспанії відвідає Київ

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес здійснить візит до Києва, в рамках якого проведе низку зустрічей з представниками влади України з метою зміцнення двостороннього співробітництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство EFE.

Цей візит, що розпочнеться у вівторок, підтверджує намір Іспанії й надалі сприяти ініціативам з підтримки України як у гуманітарній сфері, так і в галузі безпеки та оборони, заявили в іспанському Міноборони.

У середу Роблес проведе двосторонню зустріч із міністром оборони України Михайлом Федоровим після зустрічі з керівником Державної прикордонної служби Валерієм Вавринюком.

Того ж дня Роблес візьме участь у покладанні квітів на честь захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві.

Крім того, Роблес отримає з рук президента України Володимира Зеленського орден княгині Ольги III ступеня на знак визнання військової та гуманітарної підтримки з боку Іспанії

Вона завершить свою поїздку у четвер у Молдові, де в Кишиневі відбудеться зустріч із міністром оборони цієї країни.

Як повідомлялось, Іспанія у 2026 році планує надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд євро.

У березні Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.