Министр обороны Испании посетит Киев

Министр обороны Испании Маргарита Роблес совершит визит в Киев, в рамках которого проведет ряд встреч с представителями власти Украины с целью укрепления двустороннего сотрудничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство EFE.

Этот визит, который начнется во вторник, подтверждает намерение Испании и в дальнейшем способствовать инициативам по поддержке Украины как в гуманитарной сфере, так и в области безопасности и обороны, заявили в испанском Минобороны.

В среду Роблес проведет двустороннюю встречу с министром обороны Украины Михаилом Федоровым после встречи с руководителем Государственной пограничной службы Валерием Вавринюком.

В тот же день Роблес примет участие в возложении цветов в честь защитников Украины у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве.

Кроме того, Роблес получит из рук президента Украины Владимира Зеленского орден княгини Ольги III степени в знак признания военной и гуманитарной поддержки со стороны Испании

Она завершит свою поездку в четверг в Молдове, где в Кишиневе состоится встреча с министром обороны этой страны.

Как сообщалось, Испания в 2026 году планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд евро.

В марте Зеленский заявил о подписании серии соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.