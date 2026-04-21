В Британии расследуют Telegram по делу о сексуальном насилии над детьми

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom сообщил о начале расследования в отношении мессенджера Telegram после выявления фактов того, что на платформе распространялись материалы о сексуальном насилии над детьми.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского регулятора.

В Ofcom заявили о получении доказательств от Канадского центра защиты детей относительно вероятного распространения материалов о сексуальном насилии над детьми в Telegram. Учитывая это, регулятор проводит собственное расследование в отношении мессенджера.

Надзорный орган также заявил, что также начал расследование в отношении веб-сайтов Teen Chat и Chat Avenue, чтобы выяснить, выполняли ли они обязанности по предотвращению риска домогательств к детям на своих платформах.

Ofcom заявил, что после взаимодействия с компаниями он остается недовольным уровнем защиты британских детей от риска насилия.

"Эти компании должны приложить больше усилий для защиты детей, иначе им грозят серьезные последствия в соответствии с Законом о безопасности в интернете", – отметила в своем заявлении директор по вопросам правоприменения в Ofcom Сюзанна Кейтер.

В этом году британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Платформа X уже неоднократно оказывалась в центре расследований. 3 февраля Великобритания начала расследование против компании X и ее чат-бота искусственного интеллекта Grok из-за создания фейковых интимных изображений детей.

В феврале британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.