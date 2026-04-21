СМИ: ЕС примет на переговоры представителей "Талибана"

ЕС готовит визит представителей "Талибана" для обсуждения депортации лиц, не имеющих права на проживание в блоке, в Афганистан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство AFP.

Визит представителей "Талибана", который координируется Европейской комиссией и несколькими государствами-членами, состоится после двух поездок европейских чиновников в Афганистан для проведения переговоров по этому вопросу.

"Идея заключается в том, чтобы пригласить их до лета", – сообщил агентству дипломатический источник, отметив, что делегация "Талибана" будет технической группой.

Европейские чиновники сейчас "собирают информацию о рейсах, о пропускной способности аэропорта Кабула, они обсуждают с „Талибаном", что произойдет с людьми, которых отправят обратно", отметил источник, вовлеченный в обсуждения.

Европейская комиссия еще не направила официального приглашения "Талибану".

Около 20 стран ЕС изучают, как депортировать афганцев, особенно тех, кто осужден за преступления.

Визит делегации "Талибана" первоначально планировался на конец марта, но теперь назначен на ближайшие недели, сообщили источники.

Однако инициатива по депортации вызвала многочисленные беспокойства. По словам правозащитных организаций, Афганистан находится в состоянии гуманитарного кризиса, который осложняется засухой и значительным сокращением иностранной помощи.

Кроме того, ЕС официально не признает власть "Талибана", которая вернулась в 2021 году, введя свое строгое толкование исламского права.

В феврале Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой было непосредственно договорено с "Талибаном".

В октябре Австрия впервые с момента захвата власти талибами депортировала гражданина Афганистана.