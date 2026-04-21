СМИ: Франция и Польша обсуждают совместные ядерные учения

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность проведения совместных учений во время визита французского лидера в Гданьск 20 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.

Среди тем визита Макрона в Польшу было участие страны в европейском проекте ядерного сдерживания, инициированном Францией – единственной ядерной державой на континенте.

Польша, которая не участвует в программе США по совместному использованию ядерного оружия, заинтересована в усилении европейского сдерживания России.

"Мы решили присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству. Мы живем в мире, где нам нужны мощности для ядерного сдерживания", – сказал Туск.

Франция непреклонна в том, что окончательный контроль над использованием ее ядерного оружия должен оставаться за Парижем. В то же время она ведет переговоры о том, чтобы разместить французские военные самолеты с ядерным оружием в странах-союзницах.

"Откровенно говоря, иметь истребители Rafale с ядерными бомбами над Польшей – это не моя мечта, но надеюсь, что у вас нет таких планов", – сказал Туск Макрону.

Макрон заявил, что его команда будет обсуждать варианты со своими польскими коллегами по налаживанию операций "в ближайшие месяцы".

Напомним, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличит количество французских ядерных боеголовок и готовность развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

На днях свою заинтересованность в участии в проекте Франции выразили в правительстве Чехии.