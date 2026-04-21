ЗМІ: Росія з травня припинить транзит казахської нафти до Німеччини

Росія повідомила Казахстан та Німеччину, що з травня зупинить транзит казахської нафти до Німеччини, який надходив туди північною гілкою нафтопроводу "Дружба".

Про це з посиланням на три джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Анонімні співрозмовники розповіли, що з РФ надіслали повідомлення Казахстану й Німеччині про "скоригований експорт нафти", з якого випливає, що Росія припинить прокачування казахської нафти до Німеччини через "Дружбу" з 1 травня.

У 2025 році з Казахстану до Німеччини прокачувалося близько 43 тисяч барелів нафти на день – на 44% більше, порівняно з 2024 роком.

Постачання відбувалося через північну гілку "Дружби", що йде через територію Білорусі та Польщі. Зазначають, що на цьому маршруті вже бували вимушені перерви з транзитом через наслідки українських ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі.

Рішення РФ може створити додаткові проблеми для Німеччини на тлі глобальної енергокризи через війну на Близькому Сході.

На початку тижня повідомляли, що канцлер Фрідріх Мерц планує найближчим часом скликати Раду з національної безпеки для обговорення ситуації з енерго- та паливним забезпеченням країни.

Південна гілка трубопроводу, якою російська нафта надходила до країн Центрально-Східної Європи, зупинена з кінця січня після російських ударів по інфраструктурі "Дружби" на Львівщині – що викликало нове загострення відносин між Україною з одного боку та Угорщиною і Словаччиною з іншого.

Останніми днями надходять численні сигнали, що робота трубопроводу після ремонту може відновитися знову – на тлі поразки на виборах угорського прем’єра Віктора Орбана та необхідності якнайшвидше розблокувати рішення ЄС про позику на 90 млрд євро для України.