СМИ: Россия с мая прекратит транзит казахской нефти в Германию с мая

Россия уведомила Казахстан и Германию, что с мая остановит транзит казахской нефти в Германию, который поступал туда по северной ветке нефтепровода "Дружба".

Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Анонимные собеседники рассказали, что из РФ прислали сообщение Казахстану и Германии о "скорректированном экспорте нефти", из которого следует, что Россия прекратит прокачку казахской нефти в Германию через "Дружбу" с 1 мая.

В 2025 году из Казахстана в Германию прокачивалось около 43 тысяч баррелей нефти в день – на 44% больше по сравнению с 2024 годом.

Поставки происходили через северную ветку "Дружбы", идущую через территорию Беларуси и Польши. Отмечается, что на этом маршруте уже бывали вынужденные перерывы с транзитом из-за последствий украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре.

Решение РФ может создать дополнительные проблемы для Германии на фоне глобального энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке.

В начале недели сообщалось, что канцлер Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Совет по национальной безопасности для обсуждения ситуации с энерго– и топливным обеспечением страны.

Южная ветка трубопровода, по которой российская нефть поступала в страны Центрально-Восточной Европы, остановлена с конца января после российских ударов по инфраструктуре "Дружбы" на Львовщине – что вызвало новое обострение отношений между Украиной с одной стороны и Венгрией и Словакией с другой.

В последние дни поступают многочисленные сигналы, что работа трубопровода после ремонта может возобновиться снова – на фоне поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана и необходимости как можно быстрее разблокировать решение ЕС о займе на 90 млрд евро для Украины.