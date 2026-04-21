Экс-чиновник МИД Британии обвинил офис Стармера в давлении с назначением посла в США

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Олли Роббинс, который на днях подал в отставку, заявил, что офис британского премьер-министра Кира Стармера давил на него для ускорения проверок безопасности экс-посла в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Роббинс дал показания перед комитетом по иностранным делам Палаты общин после того, как на днях подал в отставку на фоне скандала с проверкой безопасности Мендельсона. Тогда правительство подтвердило, что МИД пошел против рекомендаций специального агентства и позволил Мендельсону занять должность посла, несмотря на то, что он не прошел проверку.

Экс-заместитель министра иностранных дел заявил, что этот процесс происходил в условиях "постоянного давления" со стороны офиса Стармера, где хотели, чтобы Мендельсон занял должность как можно скорее.

"Внимание было сосредоточено на том, чтобы быстро доставить Мендельсона в Вашингтон. Я думаю, что в течение января, честно говоря, мой офис, офис министра иностранных дел, находился под постоянным давлением. Царила атмосфера постоянного преследования", – заявил экс-чиновник.

Роббинс также отметил, что в Кабинете министров считали, что необходимости проверять Мендельсона перед назначением не было, поскольку он уже был членом Палаты лордов, однако на проверке настаивал МИД.

В то же время экс-чиновник признал, что не сообщил о результатах проверки правительству или лично премьер-министру, но заявил, что и сам не получал окончательной информации о ней.

Напомним, в конце января премьерство Кира Стармера оказалось под угрозой после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон посылал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

Недавно скандал снова вспыхнул – после того как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

