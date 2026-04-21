Трамп уверен, что достигнет "прекрасного" соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в конце концов достигнет "прекрасного" мирного соглашения с Ираном, хотя и не ожидает, что договоренность о прекращении огня, действие которой завершается 22 апреля, будет продолжена.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал в интервью CNBC.

У американского президента спросили, чего он ожидает от второго раунда переговоров с Ираном, которые должны состояться во вторник в Пакистане. Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран достигнут мирного соглашения.

"Я думаю, что у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их военно-воздушные силы, мы уничтожили их лидеров", – сказал Трамп.

По мнению президента США, новое руководство Ирана "намного рациональнее" своих предшественников.

"Честно говоря, мы устранили их лидеров, что в определенной степени усложняет ситуацию, но нынешние лидеры гораздо более рациональны. Это смена режима, как бы вы это ни называли, и я не говорил, что собираюсь это сделать, но я сделал это косвенно", – заявил он.

На вопрос, продлит ли он срок действия прекращения огня, чтобы дать время для мирных переговоров и достижения соглашения о завершении войны, американский президент ответил: "Ну, я не хочу этого делать".

Ранее СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном после того, как Тегеран сигнализировал, что готов вести переговоры о возможном соглашении о прекращении войны.

Две недели прекращения огня, о которых стороны договорились ранее, заканчиваются 21 апреля, а президент США заявил в понедельник, что дедлайн истечет вечером 22 апреля.

Трамп заявил, что продолжение двухнедельного перемирия с Ираном "крайне маловероятно", и добавил, что Ормузский пролив будет оставаться заблокированным до заключения соглашения.

Также накануне президент США заявил о своей готовности встретиться с иранским руководством в случае достижения дипломатического прорыва.