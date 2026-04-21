Мелоні різко розкритикувала рахунки для родин жертв пожежі у Швейцарії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала швейцарську лікарю за те, що та начебто виставила рахунки сім'ям деяких жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана в новорічну ніч.

Про це вона заявила у вівторок, 21 квітня, пише Euronews, передає "Європейська правда".

Пожежа в барі "Le Constellation", розташованому в престижному альпійському курортному містечку Кран-Монтана, спалахнула у ніч проти 1 січня, коли люди святкували Новий рік.

Мелоні заявила, що одна з лікарень у швейцарському місті Сйон виставила рахунок на 70 тисяч євро за пацієнтів, які перебували там лише кілька годин.

Це італійська прем’єрка назвала "образою на додачу до знущання".

"Я поговорила з нашим послом: швейцарська влада запевнила нас, що це була помилка і що сім'ї нічого платити не доведеться. Але я попросила посла приділяти цій справі найвищу увагу, бо було б огидно, якби такі витрати лягли на плечі жертв або на Італію", – заявила Мелоні.

Нагадаємо, трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана сталася у новорічну ніч в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн. Згодом стало відомо, що один із поранених загинув після того, як медики місяць боролися за його життя.

Як повідомлялося, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника закладу Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.

Також стало відомо, що уряд Швейцарії виплатить одноразову компенсацію в розмірі по 50 тисяч швейцарських франків (56 тисяч доларів США) тяжко постраждалим, які вижили, та сім'ям загиблих у результаті пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана.