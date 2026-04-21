Мелони резко раскритиковала счета для семей жертв пожара в Швейцарии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони резко раскритиковала швейцарскую врач за то, что та якобы выставила счета семьям некоторых жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь.

Об этом она заявила во вторник, 21 апреля, пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Пожар в баре "Le Constellation", расположенном в престижном альпийском курортном городке Кран-Монтана, вспыхнул в ночь на 1 января, когда люди праздновали Новый год.

Мелони заявила, что одна из больниц в швейцарском городе Сьон выставила счет на 70 тысяч евро за пациентов, которые находились там всего несколько часов.

Это итальянская премьер-министр назвала "оскорблением в дополнение к издевательству".

"Я поговорила с нашим послом: швейцарские власти заверили нас, что это была ошибка и что семьям ничего платить не придется. Но я попросила посла уделить этому делу самое пристальное внимание, потому что было бы отвратительно, если бы такие расходы легли на плечи жертв или на Италию", – заявила Мелони.

Напомним, трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении, вероятно, в результате попадания бенгальских огней на потолочное покрытие.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран. Впоследствии стало известно, что один из раненых скончался после того, как медики месяц боролись за его жизнь.

Как сообщалось, освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца заведения Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.

Также стало известно, что правительство Швейцарии выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тысяч швейцарских франков (56 тысяч долларов США) тяжело пострадавшим, которые выжили, и семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.