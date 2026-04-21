Данія обрала європейську систему SAMP/T для власної протиповітряної оборони

Данія офіційно стала третьою країною в ЄС, після Франції та Італії, яка експлуатуватиме систему протиповітряної оборони європейського виробництва SAMP/T NG.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у компанії Thales, що входить до консорціуму виробників цієї системи.

Перший експортний контракт з Данією включає постачання модулів SAMP/T NG, поставки яких заплановані на 2028 рік. Система також включатиме радар Thales Ground Fire дальністю до 400 кілометрів.

SAMP/T ⁠NG – це єдина система протиповітряної оборони європейського виробництва, виготовлена Францією та Італією, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та літаки. Вона розглядається як альтернатива американській системі Patriot.

Данія стане третьою країною після Франції та Італії, оснащеною цією системою, тоді як Patriot наразі експлуатують сім країн ЄС.

Угода укладена на тлі того, що Європа прагне зменшити залежність від американських постачальників та зміцнити власний оборонний потенціал.

Як повідомляли ЗМІ, європейські посадовці дедалі активніше обговорюють план "європейського НАТО" на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу.

Нагадаємо, цього місяця Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через нібито відсутність підтримки союзників у діях проти Ірану.