Дания выбрала европейскую систему SAMP/T для своей противовоздушной обороны

Дания официально стала третьей страной в ЕС, после Франции и Италии, которая будет эксплуатировать систему противовоздушной обороны европейского производства SAMP/T NG.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в компании Thales, входящей в консорциум производителей этой системы.

Первый экспортный контракт с Данией включает поставку модулей SAMP/T NG, поставки которых запланированы на 2028 год. Система также будет включать радар Thales Ground Fire дальностью до 400 километров.

SAMP/T NG – это единственная система противовоздушной обороны европейского производства, изготовленная Францией и Италией, которая способна перехватывать баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты. Она рассматривается как альтернатива американской системе Patriot.

Дания станет третьей страной после Франции и Италии, оснащенной этой системой, тогда как Patriot в настоящее время эксплуатируют семь стран ЕС.

Соглашение заключено на фоне того, что Европа стремится уменьшить зависимость от американских поставщиков и укрепить собственный оборонный потенциал.

Как сообщали СМИ, европейские чиновники все активнее обсуждают план "европейского НАТО" на фоне угроз американского президента Дональда Трампа вывести США из Альянса.

Напомним, в этом месяце Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО из-за якобы отсутствия поддержки союзников в действиях против Ирана.