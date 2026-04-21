Латвія передасть Україні генератори на суму 1,2 млн євро

Уряд Латвії у вівторок схвалив постачання Україні електрогенераторів на суму 1,2 мільйона євро.

Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Байба Браже у мережі X, передає "Європейська правда".

Ці генератори Латвія планує передати на потреби Чернігівської області для забезпечення стійкості та електропостачання цивільних об’єктів, пошкоджених внаслідок російських ударів.

Як повідомлялося, 27 лютого Бельгія передала Києву чотири генератори загальною потужністю 1,62 МВт, які використовуватимуть для потреб комунального підприємства "Київтеплоенерго".

У понеділок, 23 лютого, уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів.

Того ж місяця Хорватія внесла 1,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Також стало відомо, що Україна отримала 11 генераторів загальною потужність 2,4 МВт від уряду Азербайджану. Допомога від Баку включала резервні електростанції, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше обладнання для ремонту та відновлення енергетичних об’єктів України.