Латвия передаст Украине генераторы на сумму 1,2 млн евро

Правительство Латвии во вторник одобрило поставки Украине электрогенераторов на сумму 1,2 миллиона евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в сети X, передает "Европейская правда".

Эти генераторы Латвия планирует передать на нужды Черниговской области для обеспечения устойчивости и электроснабжения гражданских объектов, поврежденных в результате российских ударов.

Как сообщалось, 27 февраля Бельгия передала Киеву четыре генератора общей мощностью 1,62 МВт, которые будут использовать для нужд коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

В понедельник, 23 февраля, правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов.

В том же месяце Хорватия внесла 1,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Также стало известно, что Украина получила 11 генераторов общей мощность 2,4 МВт от правительства Азербайджана. Помощь от Баку включала резервные электростанции, силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, кабельную продукцию и другое оборудование для ремонта и восстановления энергетических объектов Украины.