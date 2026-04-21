Зеленский: нефтепровод "Дружба" может возобновить функционирование

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом.

Об этом он сообщил во вторник, 21 апреля, в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что нефтепровод может восстановить функционирование.

"Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом", – заявил он.

Впрочем, украинский президент подчеркнул, что пока никто не способен гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся.

По его словам, украинские специалисты обеспечили "базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования".

"Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом. И надеемся, что партнеры сделают соответствующие шаги также и по кластерам для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам", – добавил Зеленский.

В этот же день писали, что в Европейской комиссии ожидают, что в ближайшее время президент Украины объявит о возобновлении поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.