Комітет розвідки Британії заявив, що досі не отримав усі документи щодо призначення Мендельсона

У Комітеті з питань розвідки Великої Британії (ISC) заявили, що досі не отримали усіх матеріалів щодо справи експосла країни у США Пітера Мендельсона, а зокрема – документів про перевірку.

Згідно з результатами голосування депутатів у лютому, уряд має надіслати до ISC усі документи щодо Мендельсона, які, на його думку, можуть становити загрозу національній безпеці, після чого комітет вирішуватиме, які фрагменти слід вилучити.

Голова ISC Біміш, заявив, що раніше їм було повідомлено, що вони отримають усі решту документів до 10 квітня, але цього не сталося.

"Ми досі не отримали всі решту матеріалів. Усі ті документи, які уряд надав комітету у встановлені терміни, були розглянуті комітетом у першочерговому порядку", – акцентував він.

За його словами, жоден із цих документів не стосується процесу перевірки.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єрство Кіра Стармера опинилося під загрозою після того, як Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Нещодавно скандал знову спалахнув – після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

20 квітня писали, що документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем’єр-міністру країни радили перевірити експосла Британії у США перед призначенням на посаду.

