Комитет по разведке Британии заявил, что до сих пор не получил все документы, касающиеся Мендельсона

В Комитете по разведке Великобритании (ISC) заявили, что до сих пор не получили всех материалов по делу бывшего посла страны в США Питера Мендельсона, в частности – документов о проверке.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Согласно результатам голосования депутатов в феврале, правительство должно направить в ISC все документы по Мендельсону, которые, по его мнению, могут представлять угрозу национальной безопасности, после чего комитет будет решать, какие фрагменты следует удалить.

Председатель ISC Бимиш заявил, что ранее им было сообщено, что они получат все остальные документы до 10 апреля, но этого не произошло.

"Мы до сих пор не получили все остальные материалы. Все те документы, которые правительство предоставило комитету в установленные сроки, были рассмотрены комитетом в первоочередном порядке", – подчеркнул он.

По его словам, ни один из этих документов не касается процесса проверки.

Напомним, в конце января премьерство Кира Стармера оказалось под угрозой после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

Недавно скандал вновь разгорелся – после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

20 апреля писали, что документы, опубликованные правительством Великобритании, свидетельствуют о том, что премьер-министру страны советовали проверить бывшего посла Великобритании в США перед назначением на должность.

