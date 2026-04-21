Украина увязала восстановление "Дружбы" с разблокированием финансирования ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что увязывает завершение ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" с разблокированием европейского пакета поддержки для Украины.

Об этом он сообщил во вторник, 21 апреля, в соцсетях, передает "Европейская правда".

Утверждая, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", поврежденном российским ударом, Зеленский заявил об ожидании разблокирования европейской поддержки.

"Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом", – заявил он, имея в виду декабрьское решение лидеров ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Также он выразил надежду, что партнеры предпримут соответствующие шаги и в отношении кластеров для Украины в процессе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам", – подчеркнул он.

"Кроме того, следует продолжать системное санкционное давление на Россию за эту войну и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Европа должна быть независимой от тех, кто пытается Европу уничтожить или ослабить", – заявил Зеленский.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что решение о предоставлении Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд евро будет принято в течение следующих 24 часов.

Напомним, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.