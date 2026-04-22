В Гренландии провели редкую эвакуацию людей из-за "заминирования" аэропорта

В понедельник из аэропорта в столице Гренландии Нууку пришлось эвакуировать людей после сообщения о якобы "заминировании" аэропорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Аэропорт вновь открылся после того, как полиция не обнаружила на территории никаких опасных предметов. Однако из соображений безопасности людей из помещений аэропорта эвакуировали.

Полиция сообщила, что задержала женщину в возрасте около 50 лет, но добавила, что планирует вскоре ее отпустить. Сообщение об угрозе "взрыва" поступило в 15:32 по местному времени.

Такие инциденты чрезвычайно редки в Гренландии, огромном полуавтономном арктическом острове, входящем в состав Королевства Дания.

Аэропорт столицы является главными воздушными воротами Гренландии и ключевым узлом, соединяющим остров с Данией и Исландией.

Ситуация с безопасностью в регионе обычно остается чрезвычайно стабильной: Гренландия имеет один из самых низких уровней преступности в мире.

Остров оказался в центре мировых новостей из-за неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, чтобы взять Гренландию под контроль. В январе 2026 года он назвал контроль над Гренландией "императивом национальной безопасности", аргументируя это угрозами со стороны России и Китая в Арктике.