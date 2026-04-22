Понад половина поляків не довіряють Конституційному суду

Понад 55% поляків не довіряють Конституційному суду країни як інституції.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування CBOS.

На запитання про те, наскільки вони довіряють КС як установі-гаранту дотримання конституції, 55,7% поляків відповіли, що не довіряють або радше не довіряють Конституційному суду.

30,7% відповіли, що довіряють чи скоріше довіряють КС.

Найвищий рівень недовіри – серед мешканців великих міст (61,9%).

Опитування провели на тлі гострої суперечки між президентом та урядом щодо складання присяги новопризначеними суддями КС.

Президент Навроцький у зв’язку з цим анонсував звернення за роз’ясненнями до Конституційного суду.

