Понад половина поляків не довіряють Конституційному суду
Понад 55% поляків не довіряють Конституційному суду країни як інституції.
Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування CBOS.
На запитання про те, наскільки вони довіряють КС як установі-гаранту дотримання конституції, 55,7% поляків відповіли, що не довіряють або радше не довіряють Конституційному суду.
30,7% відповіли, що довіряють чи скоріше довіряють КС.
Найвищий рівень недовіри – серед мешканців великих міст (61,9%).
Опитування провели на тлі гострої суперечки між президентом та урядом щодо складання присяги новопризначеними суддями КС.
Президент Навроцький у зв’язку з цим анонсував звернення за роз’ясненнями до Конституційного суду.
