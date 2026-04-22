Более половины поляков не доверяют Конституционному суду

Более 55% поляков не доверяют Конституционному суду страны как институту.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса CBOS.

На вопрос о том, насколько они доверяют КС как учреждению-гаранту соблюдения конституции, 55,7% поляков ответили, что не доверяют или скорее не доверяют Конституционному суду.

30,7% ответили, что доверяют или скорее доверяют КС.

Самый высокий уровень недоверия – среди жителей крупных городов (61,9%).

Опрос провели на фоне острого спора между президентом и правительством о принятии присяги новоназначенными судьями КС.

Президент Навроцкий в связи с этим анонсировал обращение за разъяснениями в Конституционный суд.

Подробно на эту тему – в статье Конституционная война: как ключевой суд Польши стал полем битвы между правительством и президентом.