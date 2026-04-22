Сибіга: ми готові відкривати нову сторінку з угорською стороною

Після перемоги на парламентських виборах угорської партії "Тиса" Україна готова відкрити нову сторінку у відносинах з Угорщиною.

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга заявив під час спілкування з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що у питанні майбутніх взаємин з Угорщиною він виходить з "позитивного сценарію" та з того сигналу, який надсилає Україна.

"Ми готові продовжувати взаємовигідне конструктивне співробітництво заради обох народів, задля європейського спільного майбутнього. Це наш сигнал. І такий сигнал ми передали угорцям. У мене вже відбувся текстовий обмін з Анітою Орбан (майбутньою очільницею МЗС Угорщини. – Ред.). Ми готові відкривати нову сторінку з угорською стороною і зацікавлені в цьому", – сказав міністр.

Він висловив готовність обговорювати "весь спектр питань нашого порядку денного конструктивно", виходячи з європейських стандартів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з майбутнім прем’єром Петером Мадяром питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку.

Мадяр заявив про бажання мати дружні відносини з Україною і висловився проти того, щоб нав’язувати Україні умови миру.