Сибига: мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Венгрией

После победы на парламентских выборах венгерской партии "Тиса" Украина готова открыть новую страницу в отношениях с Венгрией.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что в вопросе будущих взаимоотношений с Венгрией он исходит из "позитивного сценария" и из того сигнала, который посылает Украина.

"Мы готовы продолжать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество ради обоих народов, ради общего европейского будущего. Это наш сигнал. И такой сигнал мы передали венграм. У меня уже состоялся текстовый обмен с Анитой Орбан (будущей главой МИД Венгрии. – Ред.). Мы готовы открывать новую страницу с венгерской стороной и заинтересованы в этом", – сказал министр.

Он выразил готовность обсуждать "весь спектр вопросов нашей повестки дня конструктивно", исходя из европейских стандартов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить с будущим премьером Петером Мадьяром вопрос о конфискованных деньгах украинского Ощадбанка.

Мадьяр заявил о желании поддерживать дружеские отношения с Украиной и высказался против того, чтобы навязывать Украине условия мира.