Украина просит Италию не выдавать визы российским участниками Венецианской биеннале

Украина надеется, что Италия как принимающая сторона не будет выдавать визы российским участникам Венецианской биеннале, которая не отменила участие РФ, несмотря на просьбу официального Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время разговора с журналистами в Киеве рассказал глава МИД Андрей Сибига.

Министр отметил, что вопрос участия России в Венецианской биеннале обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Италию.

"Мы подвергли санкциям тех лиц, российских участников. И мы сейчас ставим вопрос, чтобы им не выдали визы. Принимающая сторона – Италия. Мы очень надеемся, что нас услышат. Потому что мы ввели санкции (в отношении россиян) и ожидаем, что не будут выданы визы", – сказал Сибига.

Всего более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале

Напомним, в середине марта в Еврокомиссии объявили, что приостановят грант на 2 млн евро, предоставленный Фонду Биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022-2024 годах.