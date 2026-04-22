Окрім 90 млрд для України, посли ЄС 22 квітня спробують затвердити 20-й пакет санкцій проти РФ

До порядку денного засідання Комітету постійних представників (Coreper) на середу, 22 квітня, окрім ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, що уможливить надання Україні 90 млрд євро кредиту, додане ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Обидва питання – як зміна до довгострокової фінансової рамки ЄС, так і 20-й пакет санкцій проти РФ – додані до порядку денного послів ЄС як питання, які не потребують обговорення (non-discussion items).

Якщо посли Угорщини та Словаччини, які раніше блокували кредит та санкції, не будуть в принципі заперечувати проти можливості ухвалення цих рішень, буде оголошена письмова процедура їх затвердження.

Письмова процедура зазвичай оголошується на добу, тож, вочевидь, триватиме до ранку 23 квітня. Рішення може бути ухвалене і раніше, якщо усі держави поставлять підписи під підписним листом.

У разі, якщо посли Угорщини та/чи Словаччини висловлять застереження (це можливо, якщо, зокрема, для урядів цих держав буде принципово дочекатися, коли російська нафта фізично потрапить до них через нафтопровід "Дружба"), то розгляд обох питань буде перенесений.

Як повідомляла "Європейська правда", 21 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відремонтувала нафтопровід "Дружба", що був пошкоджений російським ракетним ударом у січні 2026.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар наголосив, що його країна готова підтримати 20-й пакет санкцій проти РФ – але лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба".

Все ще чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні також сказав, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро для України лише після того, як буде відновлено постачання російської нафти "Дружбою".

Глава європейської дипломатії Кая Каллас 21 квітня оптимістично спрогнозувала, що рішення щодо надання Україні 90 млрд євро від ЄС буде ухвалене протягом наступних 24 годин.