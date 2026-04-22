Кроме 90 млрд для Украины, послы ЕС 22 апреля постараются утвердить 20-й пакет санкций против РФ

В повестку дня заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) на среду, 22 апреля, кроме принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, что сделает возможным выделение Украине 90 млрд евро кредита, добавлено принятие 20-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.

Оба вопроса – как изменение долгосрочной финансовой рамки ЕС, так и 20-й пакет санкций против РФ – добавлены в повестку дня послов ЕС как вопросы, не требующие обсуждения (non-discussion items).

Если послы Венгрии и Словакии, которые ранее блокировали кредит и санкции, не будут в принципе возражать против возможности принятия этих решений, будет объявлена письменная процедура их утверждения.

Письменная процедура обычно объявляется на сутки, поэтому, очевидно, продлится до утра 23 апреля. Решение может быть принято и раньше, если все государства поставят подписи под подписным письмом.

В случае, если послы Венгрии и/или Словакии выскажут замечания (это возможно, если, в частности, для правительств этих государств будет принципиально дождаться, когда российская нефть физически попадет к ним через нефтепровод "Дружба"), то рассмотрение обоих вопросов будет перенесено.

Как сообщала "Европейская правда", 21 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба", который был поврежден российским ракетным ударом в январе 2026 года.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар подчеркнул, что его страна готова поддержать 20-й пакет санкций против РФ – но только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Все еще действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне также сказал, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины только после того, как будут возобновлены поставки российской нефти по "Дружбе".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 21 апреля оптимистично спрогнозировала, что решение о предоставлении Украине 90 млрд евро от ЕС будет принято в течение следующих 24 часов.